الكرملين: لا توجد أي اتصالات بخصوص عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وبايدن

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي حول إعلان بايدن إجراء مفاوضات مع بوتين، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي رغبته في إنهاء الصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف إنه "لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن".وأوضح أن الحديث يدور عن الانتهاء السريع من العملية العسكرية الخاصة شرط تحقيق جميع أهدافها.