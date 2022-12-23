دولي

الكرملين: لا توجد أي اتصالات بخصوص عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وبايدن

الكرملين: لا توجد أي اتصالات بخصوص عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وبايدن
بوتين وبايدن- لقاء سابق
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي حول إعلان بايدن إجراء مفاوضات مع بوتين، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي رغبته في إنهاء الصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف إنه "لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن".

وأوضح أن الحديث يدور عن الانتهاء السريع من العملية العسكرية الخاصة شرط تحقيق جميع أهدافها.

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