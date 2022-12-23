الشؤون المدنية: الاحتلال سيسلمنا جثمان الشهيدة مها الزعتري مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستسلم جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما) من مدينة الخليل مساء اليوم الجمعة.وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك يأتي ضمن المتابعة التي تقوم بها الهيئة، بتوجيهات من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، مضيفة أنه سيتم استلام جثمان الشهيدة من قبل طواقم الهيئة في الخليل والهلال الأحمر الفلسطيني وذويها.وكانت الشهيدة الزعتري ارتقت متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 10 نيسان/ ابريل الماضي، بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، وتركت تنزف على الأرض.