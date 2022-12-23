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شؤون فلسطينية

آلاف المصلين يحيون الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

آلاف المصلين يحيون الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لبى آلاف المصلين اليوم الجمعة، نداء الفجر بالصلاة في رحاب المسجدين الأقصى بالقدس المحتلة، والإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأمت جموع غفيرة مصليات وباحات الأقصى، تلبية لدعوات الرباط في المسجد للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم بحق المسجد.

وشاركت عائلات القدس في إحياء الفجر في المسجد الأقصى، تلبية لنداء المرابطين بضرورة الحشد في المسجد المبارك، وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين.

وعقب صلاة الفجر رابط مئات المصلين في باحات الأقصى وأقاموا حلقات الذكر وقراءة القرآن، والذي يستمر رباطهم في العادة حتى أداء صلاة الجمعة، ومنهم من يواصل رباطه ليومي الجمعة والسبت.

وفي الخليل، أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بالمدينة، مشددين على الرباط فيه هو الطريق إلى خلاصه مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية.

وشهد المسجد بعد أداء صلاة الفجر تقديم الضيافة والمشروبات الساخنة للمصلين بمشاركة من عائلات الخليل وتكية "إبراهيم الخليل"، وسط أجواء من الذكر والتكبير.

وأكد المشاركون في فجر الحشد في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، على أهمية التصدي لأطماع ومخططات المستوطنين التهويدية.

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