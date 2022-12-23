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شؤون فلسطينية

استشهاد شاب برصاص شرطة الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس

استشهاد شاب برصاص شرطة الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس
من مكان الجريمة في كفر قاسم
رام الله - دنيا الوطن
استشهد الشاب نعيم محمود ذيب بدير (23 عاما) برصاص الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، في كفر قاسم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار.

وقالت عائلة الشهيد بدير إن "الشرطة الإسرائيلية قتلت ابننا نعيم بدير بدم بارد، والحديث لا يدور عن عملية، ورواية الشرطة كاذبة".

وأضافت أن "الشرطة بعد أن قتلت نعيم بدم بارد، اقتحمت البيت ودمرته كليا أمام الأطفال الذي صرخوا وبكوا وارتعبوا من تصرفاتهم".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من أقارب الشهيد نعيم بدير واقتادتهم للتحقيق، وادعت أن بدير استدعى الشرطة إلى المكان بادعاء وقوع حادثة عنف، وعند قدومها ركض باتجاهها وبحوزته سلاح، وبع ذلك صعد لسيارته ودهس أفراد الشرطة.

وأعلنت الشرطة عن إصابة إثنين من عناصرها بجروح طفيفة، نقلا على إثرها للعلاج في مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا، بادعاء تعرضهما للدهس وإطلاق النار.

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