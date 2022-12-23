موسكو توجه نصيحة للسفيرة الأمريكية الجديدة لديها

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الخارجية الروسية، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو، لين تريسي، إلى عدم التدخل في الشأن الروسي الداخلي تحت أي غطاء، ونصحتها بعدم تكرار أخطاء أسلافها.وقال مدير قسم إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر دارتشيف، إن موسكو توصي السفيرة الأمريكية الجديدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، تحت غطاء عمل "المجتمع المدني".كما دعا دارتشيف السفيرة الجديدة إلى الأخذ في الاعتبار أخطاء أسلافها، الذين "بدأ أحدهم بشكل سيئ، منذ مباشرته عمله".وأشار دارتشيف إلى أن التدخل في شؤون روسيا الداخلية تحت غطاء العمل مع "المجتمع المدني" حول تلك الشخصية على الفور إلى شخصية منبوذة، مضيفا أنه "لن يُنصح السفيرة الجديدة باتباع هذا المسار الخاطئ".ووافق مجلس الشوخ الأمريكي يوم 21 ديسمبر الجاري، على تعيين لين تريسي، سفيرة للولايات المتحدة في موسكو، وأيد ترشيحها 55 من أصل 100 عضو في مجلس النواب بالكونغرس.