طقس فلسطين: أجواء باردة وفرصة لسقوط الأمطار

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد أن تتأثر البلاد يوم الأحد المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.الإثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارد حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.وحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.