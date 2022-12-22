"التربية" تعلن نتائج مسابقة الطالب المبرمج بنسختها الرابعة على مستوى الوطن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، والكلية الجامعية في قطاع غزة، اليوم الخميس، نتائج مسابقة الطالب المبرمج بنسختها الرابعة، والتي أقيمت في المركز التربوي التابع للوزارة والمدرسة التركية للبنات في محافظة رام الله والبيرة، وفي مبنى الكلية الجامعية بغزة.وشارك في المسابقة 66 طالبا وطالبة من جميع مديريات محافظات الضفة الغربية، و21 طالبا وطالبة من مديريات محافظات قطاع غزة.ومرت المسابقة بثلاث مراحل من ترشيح وتدريب وتصفيات شبه نهائية، ونهائية، وهي تهدف إلى التنافس العلمي والرقي بمستوى طلبتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، وبرمجة الحاسوب بوجه خاص، وتسليط الضوء على المواهب الطلابية في هذا الإطار وتطبيق ما تعلموه في المناهج الدراسية.وجاءت نتائج الطلبة وفق الترتيب الآتي:المركز الأول: محمد عطا الله– قطاع غزة، الثاني: أحمد المحاريق- جنوب الخليل، الثالث: عبد الله الشربيني– نابلس، الرابع: كريم كايد– نابلس، الخامس: أنس أعمر– بيت لحم، السادس آرام عودة– نابلس، السابع: يامن بشارات– طوباس، الثامن: أنطوني صالح- القدس، التاسع: عمر زيتاوي– نابلس، العاشر: يزن دلبح- طولكرم.وشارك في إطلاق فعاليات المسابقة ومراسم تكريم الطلبة، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، ممثلاً عن الوزير مروان عورتاني، ومدير عام المصادر والتقنيات التربوية بسام نعيم، إضافة لكادر من أسرتي الوزارة في الضفة وقطاع غزة والطلبة المشاركين.وفي هذا السياق، أكد عليان اهتمام الوزارة بتفعيل مثل هذه المسابقات في المنظومة التعليمية وتشجيع الطلبة للإقبال عليها، خاصة في ظل الحاجة إلى التخصصات النوعية التي تنسجم والمتطلبات الراهنة وضرورة إفساح المجال أمام الطلبة للمشاركة في مثل هذه المحافل المعرفية والعلمية المميزة.بدوره، شدد نعيم على أهمية البرمجة في الحياة ودورها في حل المشكلات، وضرورة تأهيل الطلبة في هذا المجال وإكسابهم الخبرة وخلق روح التنافس العلمي فيما بينهم، كما حث الطلبة على تطوير قدراتهم بالرجوع إلى المختصين وإلى المصادر التعليمية ذات العلاقة، ليصلوا إلى أعلى المستويات أسوة بزملائهم الذين حققوا مراكز متقدمة عربيا ودوليا.يشار إلى أن هذه المسابقة، التي نسقتها فداء الخندقجي، تمت بترتيب وتدريب وتنظيم من الإدارة العامة للمصادر والتقنيات.