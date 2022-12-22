(القناة 12): نتنياهو تعهد لـ"سموتريتش" بفرض السيادة على الضفة الغربية وضمها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعهد لرئيس حزب (الصهيونية الدينية( بتسلئيل سموتريتش بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها.



وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه خلال المفاوضات الائتلافية، تمكن رئيس حزب (الصهيونية الدينية)، بتسلئيل سموتريتش، من الحصول على وعد من نتنياهو، بالدفع قدما بعملية ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفرض "السيادة الإسرائيلية" فيها.



كما ينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ونتنياهو على منح المستوطنين في الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية بحجة أنهم يعيشون في مناطق "ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية"، "بحيث يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين"، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر. وفق (عرب 48).



من جانبه، أعلن حزب (عوتسما يهوديت) برئاسة ، إيتمار بن غفير، الاتفاق الائتلافي بينه وبين (الليكود)، ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه؛ ووفقا للاتفاق الائتلافي، سيتم تمرير القانون في (كنيست) قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023.





رام الله - دنيا الوطن