الشرطة تعلن خطتها المرورية خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الشرطة في بيت لحم، اليوم الخميس، استكمال كافة استعداداته لتأمين الاحتفالات لمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم المغربي، التي تنطلق السبت المقبل.وأعلن مدير عام الشرطة في بيت لحم العميد ثابت السعدي استكمال الشرطة كافة استعداداتها تنفيذا لتعليمات مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو من أجل تأمين الاحتفالات، بالشراكة مع المحافظة وحرس الرئيس، واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، وقيادة المنطقة، والأمن الوقائي، والمخابرات، والاستخبارات، والدفاع المدني، والارتباط العسكري، والمدني، والخدمات الطبية، وإقليم "فتح"، وبلدية بيت لحم، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومجموعة كشافة تراسنطة، وفق الخطة الأمنية التي تم وضعها بعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات الرسمية والأمنية برئاسة المحافظ .وأضاف أنه سيتم الاستنفار الكامل في صفوف شرطة المحافظة ابتداء من مساء يوم غد الجمعة، بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها، لتتولى مهمة توفير الأجواء الملاءمة، واحتراما لقدسية هذا العيد الوطني الديني، ولتعمل من أجل تعزيز فرحة المواطنين المحتفلين وتسهيل وصول الحجاج إلى بيت لحم من جهة، وتنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة أخرى.وأوضحت الشرطة، في بيان صدر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنها أعدت خطة مرورية بعد سلسلة مناقشات واجتماعات عقدتها مع قيادة الأجهزة الأمنية وبلدية بيت لحم ورجال الدين في كنيسة المهد والفرق الكشفية، لإيجاد الطرق البديلة لحركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الاستقبال الرسمي لموكب بطريرك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا، القادم من العاصمة المحتلة القدس إلى عاصمة الميلاد بيت لحم، من المدخل الشمالي باتجاه شارع المهد ثم إلى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة، مرورا من ساحة المنارة وصولاً إلى ساحة المهد حيث الاستقبال الرسمي والشعبي.وأعلنت أنه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ، وستمنع وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الاتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير، ومن مفترق فندق الإنتركونتيننتال وحتى مفترق الراضي في شارع القدس الخليل على كلا الاتجاهين.ودعت إلى تجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم، وأن تكون حركة المركبات القادمة من الخليل باتجاه أبو ديس، رام الله وأريحا وبالعكس، وعدم دخول بيت لحم، على أن تواصل سيرها عبر واد سعير أو مفترق قرية أم سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل وبالعكس عبر مفترق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفترق أرارات في بيت ساحور – شارع الخليفات - واد شاهين - شارع الصف – شارع الجبل – برك سليمان – النشاش.وناشدت الشرطة سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي إلى الريف الشرقي وبالعكس بأن يسلكوا مفترق الراضي – شارع جمال عبد الناصر وإلى شارع الصف – واد شاهين جبل الخليفات وإلى بيت ساحور والمركبات القادمة من القدس عبر الحاجز الشمالي وبإمكانها الدخول خلف الكاريتاس باتجاه الأنطونية إلى شارع الكركفة تجنباً للإزدحام المروري.ونوهت أنه سيتم منع وقوف المركبات على جانبي الطريق في شارع وادي معالي من مفترق السونو وحتى نزلة العين، بالإضافة إلى عدم وقوف المركبات من مفترق مختبر خميس على امتداد الشارع حتى مفترق السونو، وأيضا سيتم منع وقوف المركبات في شارع العطن على جانبي الطريق من مفترق التراسنطة وحتى طلعة مغارة الحليب، بالإضافة إلى منع وقوف المركبات أمام المحطة المركزية على جانبي الطريق حيث سيتم أيضا إغلاق الطريق الواصل من سلطة المياه حتى المحطة المركزية بكلا الاتجاهين أمام المركبات ويمنع الوقوف على جانبيه.وأكدت الشرطة أن جميع مداخل ساحة المهد ستكون مغلقة أمام حركة المركبات بدءا من الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24/12/2022 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، حيث سيبقى شارع المهد من مفترق نيسان وحتى البناشر وشارع القدس الخليل من مفترق الإنتر وحتى مفترق الراضي، مفتوحين بشكل جزئي أمام حركة المركبات.وأشارت إلى أنه بإمكان الزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة باستقبال بطريرك اللاتين أو للمشاركة بقداس منتصف الليل، تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى أقرب مفترق من ساحة المهد، لافتةً إلى أنها تفضل وصولهم إلى ساحة المهد سيرا على الأقدام وذلك لعدم التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواكب الرسمية.وناشدت الشرطة المواطنين وزوار المدينة، ضرورة التعاون واحترام النظام العام والالتزام بتعليمات الشرطة، مؤكدةً ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والسير على أرصفة الشارع العام، خاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية والدبلوماسيين الأجانب، حيث سيشارك ما يقارب 700 عنصر ما بين ضباط وأفراد في تأمين هذه الاحتفالات، إضافة إلى القوات المشاركة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى.كما دعت الجميع إلى ضرورة التحلي بالصبر وتحمل الإجراءات، مساهمة منهم في تعزيز فرحة أبناء شعبنا المحتفلين بالعيد، وضبط النفس وإبلاغ الشرطة فورا عن أية إشكاليات أو اعتداءات قد تحدث من قبل أشخاص مشبوهين أو خارجين عن القانون من خلال الاتصال على الرقم المجاني 100.ونقل مدير شرطة محافظة بيت لحم العميد ثابت السعدي التهاني باسم اللواء يوسف الحلو لأبناء شعبنا المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم عيدا آمنا وسعيدا، وأن يعيده الله عليهم في العام القادم وقد تحققت آمال شعبنا الفلسطيني بالوحدة الوطنية والحرية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.