أول تعليق من "لبيد" على الحكومة الجديدة ونتنياهو يرد "اذهب لبيتك"

رام الله - دنيا الوطنعلّق رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، يائير لبيد، مساء اليوم، على حكومة نتنياهو الجديدة والذي أبلغ الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ بالانتهاء من تشكيلها مساء أمس.وقال لبيد إن: "نتنياهو لم يشكّل الحكومة، بل درعي وسموتريتش وبن غفير تمكنوا من لي ذراعه وتشكيلها".وتابع لبيد في تصريح له تناقلته وسائل إعلام إسرائيليةهي حكومة خطيرة ومتطرفة وغير مسؤولة وستكون النهاية سيئة".وفي السياق ذاته، ردّ نتنياهو على تصريحات لبيد بالقول: إن "لبيد الذي ترك لنا دولة مدمرة في حالة انهيار اقتصادي وسياسي، مع اندفاع إيراني نحو الطاقة النووية دون رد"وتابع: "وتفشي القتل والعنف، الآن جاء ليقدم نصائح عن الحكومة القادمة باختراعات لا أساس لها، لبيد لقد خسرت الانتخابات، اذهب لبيتك".