"التنمية الاجتماعية" وبرنامج الغذاء العالمي يبحثان أولويات العمل المشترك حتى 2027

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مع ممثل برنامج الغذاء العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر والوفد المرافق له، أولويات العمل المشترك للدورة البرامجية القادمة لبرنامج الغذاء العالمي، والتي تبدأ من آذار 2023 وتستمر حتى آذار 2027.وأشارت الوزارة، في بيان صدر عنها، إلى أن الاجتماع الذي عقد في مقرها برام الله، يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج، لتوفير خدمات الحماية والرعاية للفئات المهمشة والضعيفة وتحقيق الأمن الغذائي لهم.وأكد مجدلاني أن الوزارة تعمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي على بناء نظام مستجيب للصدمات والكوارث، من خلال توسيع قاعدة التدخلات للبرنامج ودمجها ببرامج عمل الوزارة والمساعدة في نظام المتابعة والتقييم للسجل الاجتماعي وإدارة الحالة وتوسيع قاعدة التمويل، إضافة لتطوير آلية لربط نظام الشكاوى الخاص بالبرنامج مع نظام الشكاوى في الوزارة .وأشار إلى أن الوزارة منفتحة على كل الشراكات وأوجه التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية، بما ينسجم ويحقق رؤية ورسالة الوزارة التنموية، من خلال تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتحسين أدواته وتغيير المعادلة إلى معادلة الفقر متعدد الأبعاد، والاستفادة من تحديث البيانات الذي يوفر معلومات حول الفئات المستفيدة تمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الأسر نحو التمكين، بما يعزز صمود المواطن ومواجهة التحديات التي يمر بها أبناء شعبنا.وأضاف أن استمرار عمل برنامج الغذاء العالمي في الأراضي الفلسطينية يشكّل أولوية وأهمية بالغة، من خلال دوره في التخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة والمهمشة.ودعا مجدلاني إلى المزيد من التعاون لدعم الفئات الأكثر تهميشا، وهي الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، إضافة للتعاون في مجال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف قطاع غزة والنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي ومراعاة تنويع المشاريع.ولفت إلى ضرورة الاستفادة من الدراسة التى يقوم بها البرنامج والوزارة ومنظمة العمل الدولية حول "تحليل ديناميكيات الفقر والرفاهية في الأراضي الفلسطينية تاريخيا"، والاستجابة لارتفاع الأسعار، لتحسين آليات الاستهداف الخاصة بالأسر الفقيرة والمهمشة، لا سيما عند الاستجابة للصدمات بناء على فهم أكثر استنارة لسياق الفقر والضعف الكامن.من جانبه، قال عبد الجابر إن البرنامج يعول كثيرا على التعاون مع الوزارة لخدمة الفئات الضعيفة والمهمشة وتحقيق الأمن الغذائي لهم، موضحا أن البرنامج سيعمل على تغيير البطاقة الخاصة بالمستفيدين من المساعدات الغذائية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.كما أشاد عبد الجابر بالتعاون المشترك بين البرنامج ووزارة التنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المهمشة والضعيفة، معربا عن ثقته بالقدرة على العمل ولو كانت الظروف غير مناسبة.وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزارة عاصم خميس، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي، ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة.