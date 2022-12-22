الكشف عن تفاصيل الاتصال الذي جرى بين نتنياهو ولبيد

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال المكلّف بنيامين نتنياهو هاتف رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد ليُطلعه على الاتصال الذي أجراه، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووفق ما نشرت هيئة البث لإسرائيلية (مكان)، فإن نتنياهو قد أعرب عن أمله خلال حديثه مع بوتين بأن توجد الطرق الكفيلة بإنهاء الحرب في أوكرانيا والمعاناة الناجمة عنها في الوقت القريب.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن بوتين ونتنياهو تطرقا أيضًا خلال حديثهم إلى الملف الإيراني.وبحسب بيانٍ صدر عن الكرملين فإن نتنياهو وبوتين أعربا عن قناعتهما بأن تستمر العلاقات بالتنامي بين البلدين وأن تستمر الاتصالات على مختلف الصعد والمستويات.