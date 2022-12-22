(حماس): منظمة التحرير هي الجسم التاريخي لشعبنا ولا نبحث عن بديل لها

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) خليل الحية، مساء اليوم، على أن منظمة التحرير هي الجسم التاريخي لشعبنا، لافتًا إلى أن "حركة حماس لا تبحث عن بديل لها".وقال الحية، في حديث له عبر (قناة الأقصى) المحلية، إن: "حماس تحترم التنوع الفكري والسياسي والديني وتؤمن بالشراكة والعمل مع الجميع".وتابع: "لا نقبل أي شراكة مشروطة ونحن مع أي تجمع فلسطيني يواجه الاحتلال"، مشيرًا إلى أن: "زوال الاحتلال وعودة اللاجئين يحتاج إلى جهد وطني موحد".وأكمل: "نعمل وفق استراتيجية ثابتة لترسيخ العلاقات الوطنية ونقبل المبادرات التي تنهض بها".وشدّد القيادي في حركة حماس على أن: "العدوان على المسجد الأقصى هو صاعق التفجير للمنطقة والاحتلال سيدفع الثمن.وقال الحية إن "القدس عنوان وحدة الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني"، مشددًا على أننا: "لن نسمح بتقسيم المسجد الأقصى ونحن للعدو الصهيوني بالمرصاد".وأوضح القيادي في حركة حماس، أن: "مطلوب اليوم مواقف واضحة تكبح جماح الاحتلال وتعاقبه وتطرده"، مكملًا أن "سيف القدس شاهد على غضبتنا دفاعا عن الأقصى ويمكن تكراره عشرات المرات".وأضاف: "لا نخشى أحدا والاحتلال وحده من يتحمل مسؤولية انتهاكات الصهيوني المتطرف بن غفير".ولفت خلال حديثه إلى أن: "التطبيع مع الاحتلال هو من يشجعه على إخراج أسوأ ما لديه من فاشيين ومجرمين".وأشار الحية إلى أن: "الاحتشاد في مهرجان انطلاقة حماس أكد على التفاف الجماهير حول خيار المقاومة".