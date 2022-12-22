"معايعة" و"سدر" يطلقان الرسائل الترحيبية للسياح الزائرين لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الخميس، خدمة الرسائل الترحيبية للسياح الزائرين لفلسطين ومستخدمي الشبكات الفلسطينية، ضمن خدمة التجوال الدولي.وجرى إطلاق الخدمة في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم، بحضور وكيل الوزارة صالح طوافشة وممثلي قطاع الاتصالات الفلسطيني الخاص، وممثلي القطاع السياحي الفلسطيني الخاص.وأكدت معايعة أهمية هذه الرسائل في التعريف بفلسطين وتوجيه السياح للتجوال داخل الموقع الالكتروني الخاص بالترويج السياحي لفلسطين التابع للوزارة، حيث يستطيع السائح الحصول على كافة المعلومات عن المواقع السياحية والآثار، بالإضافة للمعلومات التي تهمه أثناء زيارته لفلسطين.وأشارت إلى أن الموقع سيساهم في توجيه السائح لاستخدام المرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومتاجر تحف شرقية وغيرها أثناء زيارته.وقالت معايعة: "يعتبر إطلاق هذه الخدمة هو ثاني إنجاز في مجال تكنولوجيا المعلومات للقطاع السياحي خلال أقل من شهر، من الزملاء في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إشارة للتوجه المشترك ما بين الوزارتين، حيث سيساهم دمج التكنولوجيا في القطاع السياحي الفلسطيني بتحقيق جذب إضافي للمجموعات السياحية إلى فلسطين، بالإضافة لتحقيق مواكبة لهذا التطور التكنولوجي في دول العالم، وتثبيت فلسطين كوجهة سياحية مهمة وفريدة على مستوى العالم.وتطرقت إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بترخيص المهن السياحية، التي تعتبر أول منصة الكترونية حكومية فلسطينية، وتشكل نقلة نوعية في مجال ترخيص المهن السياحية، التي تحتاج لترخيص سنوي من وزارة السياحة والآثار، مؤكدة أنه سيتم العمل على تطويرها وتحديثها ورفدها بما يلزم بشكل مستمر.بدوره، أكد سدر أهمية الشراكة ما بين الوزارتين في رفد القطاع السياحي الفلسطيني بأحدث التطورات التكنولوجية، مؤكدا ضرورة الاستمرار بجهود الشراكة الثنائية بين الجانبين.