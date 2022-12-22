صحيفة إسرائيلية تكشف عن أول "تحدٍ حقيقي" ستخوضه حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن ما وصفته (التحدي الحقيقي) الأول لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة خلال شهر رمضان بالحرم القدسي.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) فإن: "التحدي الحقيقي الأول لحكومة نتنياهو وبن غفير سيكون في الحرم القدسي في أبريل 2023، عندما يتزامن رمضان مع الأعياد اليهودية".وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك: "سيكون هذا أول حدث أمني حساس يديره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".ويذكر أن رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، قد أبلغ مساء أمس الأربعاء، الرئيس يتسحاق هرتسوغ قراره بتمكّنه من تشكيل حكومته السادسة.