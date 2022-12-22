لبنان: تحذيرات من كارثة صحية عقب نفاد الأدوية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بوجود تحذيرات من نقابة الصيادلة من توجّه البلاد إلى كارثة صحية ودوائية من انقطاع للدواء ونفاذ حليب ومسلتزمات الأطفال.وبحسب من نقل موقع (روسيا اليوم)، فقد حذر نقيب الصيادلة في لبنان، جو سلوم، من أن البلاد تتجه إلى كارثة صحية ودوائية، وإمكانية نفاد الأدوية وحليب الأطفال، وسط ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار.وقال سلوم في تصريح له: "نحن ذاهبون إلى كارثة صحية ودوائية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه أكثر من يومين، المتمثل بعدم استلام الصيدليات حليب الأطفال والأدوية بالكمية الكافية"، مشيرا إلى أن "الشركات والصيدليات ذاهبة إلى الاقفال القسري".وأوضح أنه "من هنا أتت مناشدتنا للمسؤولين لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام المؤسسات والعمل الدستوري والاقتصادي، لأن الواقع الدوائي والصحي لم يعد يحتمل الترقيع والحلول المؤقتة، ومشكلة انقطاع الدواء تحتاج لحل كامل"، مؤكدا "أننا كنقابة صيادلة نقوم بتفتيش الصيدليات والمستوصفات الشرعية والتأكد من الالتزام بالدواء الجيد والمسجل".يذكر أن شركات الأدوية تمتنع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال إلى الصيدليات، في ظل ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وعدم إصدار نقابة الصيادلة للائحة الأسعار الجديدة، بناء على ارتفاع سعر الصرف.