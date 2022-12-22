غزة: المباحث العامة تُوقف مطلقاً للنار في الهواء برفح

رام الله - دنيا الوطنأوقفت المباحث العامة في محافظة رفح "قسم تل السلطان"، المواطن (ط ش) 27 عاماً من سكان تل السلطان، وذلك لقيامه بإطلاق النار في الهواء ابتهاجاً في حفل زفاف أحد أفراد عائلته.وشرعت المباحث العامة، بإجراءات البحث والتحري، وبالاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، تم إثبات الحالة على المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاق النار في الهواء من مسدس شخصي.وقالت المباحث العامة إنها صادرت المسدس وأحالت المذكور إلى مكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.