رباح يطالب بوضع خطة استراتيجية تعتمد على قرارات المجلسين الوطني والمركزي



وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى انعقاد اجتماع تحضيري موسع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، وهيئات فلسطينية، لطرح خطة شاملة، لمواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة.



وذكر رباح أن اللجنة التنفيذية، وضعت تصورا لخطة استراتيجية وطنية، تعتمد على التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الوطني والمركزي، في كل ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمة ذلك؛ مقاطعة الاحتلال، وإعادة النظر بكل الاتفاقيات والعلاقات، ووقف التنسيق الأمني، وتفعيل المقاومة الشعبية، وتعزيز الوحدة الوطنية.



ونوه رباح إلى ضرورة مشاركة كافة القوى الفلسطينية، بتحمل المسؤولية الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه، من خلال المقاومة في الميدان، أو على الصعيد السياسي والدبلوماسي.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن المطلوب وقفة فلسطينية جادة، لمراجعة نمط التعاطي السياسي السابق مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار التصعيد والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.