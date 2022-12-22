شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: قائمة الحالات المرضية للأسرى في السجون الإسرائيلية بازدياد مستمر

هيئة الأسرى: قائمة الحالات المرضية للأسرى في السجون الإسرائيلية بازدياد مستمر
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل الوضع الصحي لأسرى مرضى يقبعون في عيادة مستشفى سجن الرملة، بعد زيارة محامي الهيئة زكريا شلودي لهم، للاطمئنان عليهم ونقل تفاصيل وضعهم الصحي.

وتم نقل الأسير محمد وليد السعيد " غوادرة "/ جنين، بأوضاع صحية خطيرة الى مستشفى تل هشومير، نتيجة للحروق الشديدة التي أُصيب بها خلال عملية اعتقاله، وخضع لعمليات جراحية خلال الفترة الماضية، ومكث الأسير بمستشفى تل هشومير لمدة
شهر ونصف وبعد ذلك تم نقله الى مستشفى الرملة، حيث أصيب الأسير بحروق شديدة بمعظم أنحاء جسده وخاصة في منطقة الوجه واليد الشمال، والتي أصبح من الصعب التحكم بها لأنها أصيبت بحروق شديدة ولا تفتح بشكل كامل.

وقد تم منح الأسير كريمات لمدة أسبوع للتخفيف من آلام الحروق والمساعدة على التئام الجروح، ثم قام طبيب الجلد بإيقافها، حيث سيتم وضع ألواح من السيلكون لأماكن الحروق، لأنها أفضل من الكريمات.

في حين تم نقل الأسير يوسف مصطفى حمدان مقداد غزة، بتاريخ 02/12/2022 الى مستشفى سوروكا، بعد أن فقد الوعي أثناء تواجده في سجن نفحا، حيث خضع لعملية فتح شرايين، ثم لعملية قسطرة، بعد أن تبين أنه يعاني من انسداد كبير في 3
شرايين بالقلب. مكث بعدها الأسير أسبوع في مستشفى سوروكا، بعد ذلك تم نقله الى مستشفى الرملة لاستكمال العلاج، وعلى الاغلب ان يبقى عدة أشهر قبل ان يتم اعادته الى السجن، ويعاني مقداد حاليا من دوخة بشكل مستمر، كما أنه لا يستطيع مضغ الطعام، ويتناول أكثر من 10 أنواع أدوية.

علما أن الأسير اعتقل بتاريخ 14/11/2022 ، و حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 21 عاما، وهو أب لخمسة أبناء.

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