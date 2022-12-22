"الجهاد": قرار الاحتلال عدم تسليم جثمان أبو حميد توظيف سياسي هدفه الابتزاز





وأوضح سلمي في تصريح صحفي، أن هذا القرار يعكس عنصرية الاحتلال وتعديه على كل القيم الإنسانية والأخلاقية مستغلاً عجز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية المعايير ويصمت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أ. طارق سلمي، أن قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، عدم تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، إمعان في الجريمة، بهدف معاقبة الأسير حتى بعد استشهاده، ومحاولة التوظيف السياسي لهذه القضية بغرض الضغط والابتزاز.