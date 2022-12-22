التنمية الاجتماعية تكرم عدد من الجمعيات الخيرية والمتطوعين

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، أن الوزارة تسير بخطى ثابته لتعزيز توجهها التنموي بما يتضمنه من توسيع لنظام الخدمات الاجتماعية، وتوسيع الشراكة والتعاون مع كافة الجمعيات الخيرية كونها الشريك الحقيقي والأساسي في الحقل الاجتماعي والإنساني.وأضاف أن الجمعيات الخيرية الفلسطينية تلعب دوراً مزدوجاً بالغ الأهمية على المستويين الوطني والإنساني؛ فهي من جهة تقوم بدورها كجمعيات لخدمة القطاع الاجتماعي الذي تعمل في صفوفه، ومن جهة أخرى، تعمل على الحفاظ على التماسك الاجتماعي وصيانة الوعي الوطني وتعزيز انتماء المواطنين لفلسطين وقضيتها.وأوضح أن دور الوزارة لا يقتصر على الجانب الرسمي في إجراءات التسجيل والمتابعة للجمعيات الخيرية بل يتعدى ذلك إلى بناء توافق وطني حول السياسات والبرامج في قطاع الحماية الاجتماعية بما يشمل التخطيط لهذه البرامج وتنفيذها والرقابة عليها وتقييمها.جاء ذلك خلال تكريم الإدارة العامة للجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي لعدد من الجمعيات الخيرية والمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من كانون أول من كل عام.وفي كلمته، شكر مدير عام الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي محمد رشيد، كافة الجمعيات الخيرية التي تساند الوزارة في عملها، كما شكر كافة المتطوعين في هذه الجمعيات، ودعا كافة الشباب على تطوير مبادراتهم الذاتية المستندة إلى وضوح الرؤية وقوة الإرادة وحب العمل والاجتهاد والتي تصب في أهداف التنمية الاجتماعية، وأوضح أن الوزارة تولي أهمية بالغة للشباب وتلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم من خلال اشراكهم في رسم السياسات الاجتماعية وتنفيذها وتقييمها، من أجل الوصول إلى رؤية تنموية جديدة تعتمد على المبادرات الشبابية والعمل التطوعي والشراكة والتواصل مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها.