دوّاس ومدير عام "الإيسيسكو" يبحثان الأوضاع التربوية والثقافية في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحث أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" دوّاس دوّاس، ومدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" سالم بن محمد المالك، الأوضاع التربوية والثقافية في فلسطين.جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الخميس، في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور المشرف على الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات بالمنظمة أحمد سعيد أباه، ومدير البرامج في الأمانة العامة للمنظمة سالم الحبسي.واستعرض دوّاس التحديات التي تواجه الأوضاع التربوية في فلسطين في ضوء سياسات الاحتلال الاسرائيلي، والتي تستهدف الحقوق التعليمية والمقدرات الثقافية للشعب الفلسطيني، وطالب دوّاس "الإيسيسكو" بضرورة توجيه وتعزيز برامج الدعم نحو فلسطين، وتحديداً مدينة القدس كونها محور استهداف الاحتلال الإسرائيلي.وأشار إلى أن عقد جلسات المجلس التنفيذي ستكون محطة هامة في مسار تطوير عمل المنظمة ومسؤوليتها في العالم الإسلامي.من جانبه أكد المالك إيلاء الاهتمام لفلسطين والقدس من خلال البرامج والأنشطة المقدمة من قبل "الإيسيسكو"، والتعاون مع رئاسة المجلس التنفيذي والأعضاء في سبيل النهوض بالأوضاع الثقافية والعلمية والتربوية في العالم الإسلامي.يذكر أن هذا اللقاء عقد على هامش اجتماع الدورة الـ 43 للمجلس التنفيذي للمنظمة، واجتماع اللجان الوطنية، حيث تترأس فلسطين المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" ممثلة بأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية دوّاس دوّاس في دورة مدتها 4 سنوات.