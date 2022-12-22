حسين طه يؤكد أهمية متابعة مشروع بنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمس



وأكد الأمين العام أن استضافة موريتانيا لهذا الملتقى الإقليمي تكتسي أهمية خاصة للدول الأعضاء حيث تشكل فرصة مناسبة لتبادل الآراء والخبرات، وتحديد أفضل السبل والوسائل الكفيلة لتنفيذ مختلف برامج التمويل متناهي الصغر من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر خاصة في وسط النساء.



وأشار إلى أن التمويل متناهي الصغر يعتبر أداةً من الأدوات الأساسية ومصدرا مهما من مصادر التخفيف من وطأة الفقر، كما تعتبر استراتيجية من استراتيجيات التنمية التي يجب تنفيذها ودعمها لبلوغ الغاية الطموحة المتمثلة في التخفيف من حدة الفقر واستدامة الدخل في العالم.



تجدر الإشارة إلى أن عقد هذا الملتقى يأتي في إطار جهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في متابعة تنفيذ قرارات المنظمة بشأن مشروع إنشاء بنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمس: بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، موريتانيا ومالي.

رام الله - دنيا الوطنأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بجهود موريتانيا في مجال العمل الاجتماعي ورعاية الطفولة وتمكين الأسرة، وذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقليمي في إفريقيا الذي تستضيفه موريتانيا يومي 19 و20 كانون أول/ ديسمبر 2022 في نواكشوط بعنوان: التمويل متناهي الصغر: فرص واعدة ونموذج مبتكر.