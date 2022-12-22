صفية بنت انتهاه تلتقي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في موريتانيا





جاء ذلك في إطار مشاركة وفد الأمانة العامة في الملتقي الإقليمي في افريقيا حول التمويل متناهي الصغر الذي تنظمه موريتانيا يومي 19 و20 كانون أول/ ديسمبر 2022 بالتنسيق مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.



وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية خاصة في ظل رئاسة موريتانيا للدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.



وأكد السفير طارق استعداد الأمانة العامة لدعم جهود موريتانيا في المجالات الاجتماعية المختلفة.



رام الله - دنيا الوطناستقبلت صفية بنت انتهاه، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في مكتبها بمقر الوزارة في نواكشوط، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير طارق علي بخيت.