ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة بفيروس (كورونا) في إسرائيل





وأشار في حديث إذاعي، إلى أنه لا يمكن الاستناد إلى مؤشر تكاثر العدوى لأن العديد من الأشخاص الذين يشعرون بوعكات صحية لا يخضعون لفحوصات (كورونا) كما يجب، وبالتالي أصبح هذا المؤشر غير دقيق.



وتشير معطيات وزارة الصحة الى ان حوالي 17% من المؤمَّنين في صناديق المرضى تلقوا التطعيم ضد الإنفلونزا حتى الآن، وهي نسبة تُماثل ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.



وأفيد ان حوالي 300 مصاب بالمرض عولجوا في المستشفيات خلال الأسبوع الأخير.



رام الله - دنيا الوطنقال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان أش، إن المستشفيات في إسرائيل تستقبل كل يوم حوالي، 20 إصابة خطيرة جديدة بفيروس (كورونا)، واصفا هذا الرقم بـ "مرتفع".