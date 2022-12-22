بعد نجاح نتنياهو بتشكيل الحكومة.. الكشف عن شروط بن غفير وسموتريتش للانضمام للائتلاف





ووفق ما أفاد به مراسل إذاعة (كان)، ميخائيل شيمش، فإن المتطرف، إيتمار بن غفير، سيتبوأ منصب القائم بأعمال رئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بالإضافة الى تعيينه وزيراً للأمن الوطني.



كما اتفق على سلسلة مبادئ وقوانين تسمح بدعم جنود وشرطيين دعما كاملاً، وإعادة الحوكمة وتطوير النقب والجليل و"دفع الهوية اليهودية في الدولة إلى الأمام وإدخال إصلاحات على الجهاز القضائي".



بدوره، أعلن رئيس (هاتسيونوت هاداتيت)، بتسالئيل سموتريتش، الليلة الماضية، أنه من ضمن البنود التي تم التوصل إليها بين حزبه و(ليكود)، اتخاذ الحكومة قراراً في غضون 60 يوماً بخصوص تنظيم المشروع الاستيطاني للجيل الصاعد والموافقة على خطة خمسية لتطوير الاستيطان في الضفة.



ومن جهته قال الوزير، زئيف إلكين، أن نتنياهو أصبح رهينة لشركائه في الائتلاف الحكومي، وتوقع ان تسير الحكومة الجديدة على خطى غير صحيحة - بما في ذلك انتهاء العمل بالوضع القائم مع اليهود المتزمتين دينيا واتخاذ قرارات اقتصادية مدمرة.



رام الله - دنيا الوطنغداة إعلان رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، نجاحه في تشكيل حكومته اليمينية، علم صباح اليوم أن حزبي (ليكود) و(عوتسما يهوديت)، وقعا اتفاقاً ائتلافياً.