ليبرمان: نتنياهو تمكن من تشكيل "حكومة الظلام"
رام الله - دنيا الوطن
عقب وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، على إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال المُكلف بنيامين نتنياهو، الانتهاء من تشكيل الحكومة.
وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، قال ليبرمان: إن "نتنياهو تمكن من تشكيل حكومة الظلام، ونجح في الترويج لدولة الهالاخا".
وأضاف: "كما تمكن نتنياهو من إعطاء الأولوية للحريديم على جنود الجيش ومن خلق الفصل بين الجنسين".
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وأكمل الوزير الإسرائيلي أن "رئيس الوزراء المُكلف تمكن أيضًا من دفن رؤية هرتزل وجابوتنسكي، وبالتالي علينا أن نحارب كل هذا بعزم ومثابرة وأن نعد مواطني إسرائيل بالأمل والنور"، وفق قوله.
عقب وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، على إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال المُكلف بنيامين نتنياهو، الانتهاء من تشكيل الحكومة.
وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، قال ليبرمان: إن "نتنياهو تمكن من تشكيل حكومة الظلام، ونجح في الترويج لدولة الهالاخا".
وأضاف: "كما تمكن نتنياهو من إعطاء الأولوية للحريديم على جنود الجيش ومن خلق الفصل بين الجنسين".
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وأكمل الوزير الإسرائيلي أن "رئيس الوزراء المُكلف تمكن أيضًا من دفن رؤية هرتزل وجابوتنسكي، وبالتالي علينا أن نحارب كل هذا بعزم ومثابرة وأن نعد مواطني إسرائيل بالأمل والنور"، وفق قوله.
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