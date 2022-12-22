للمرة الأولى من عام 1948.. وزيرٌ من هذا الحزب سيكون عضواً في (كابينت)





وتهدف الخطوة إلى إفساح المجال أمام ضم درعي إلى (كابينت) وفرض فيتو على قرارات حكومية.



رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وزيراً من حزب (يهدوت هتوراة)، سيكون عضواً في المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).وستكون هذه المرة الأولي التي يتم تعيين وزير من هذا الحزب، في(كابينت)، منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948.وتابعت القناة، بأن الوزير هو يتسحاك غولدكنوب.وكانت القناة ذاتها، كشفت صباح اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بينامين نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأنه تمكن من تشكيل الحكومة.ومن المتوقع أن يؤدي أعضاؤها تصريح الولاء بعد حوالي أسبوع، وستضم الحكومة المقبلة أحزاب (ليكود) و(شاس) و(هاتسيونوت هاداتيت) و(يهادوت هاتوراة).وجاء إعلان نتنياهو هذا في مكالمة هاتفية، أجراها مع هرتسوغ قبل انتهاء المهلة الممنوحة له بربع ساعة.وكشف مراسل اذاعة (كان) ميخائيل شيمش، عن أن نتنياهو بحث الأسبوع الأخير مع مسؤولين كبار في الائتلاف الحكومي إمكانية تعيين رئيس (شاس)، اريه درعي، في منصب رئيس وزراء بالإنابة، في حال عدم إقرار ما تسمى محكمة العدل العليا إسناد حقيبة وزارية إليه.