رئيسة وزراء صربيا: الوضع بكوسوفو على حافة نزاع مسلّح









وذكرت وكالة (رويترز) أنّ شرطة كوسوفو تبادلت النيران مع صرب محليين يغلقون الطرق.



كذلك، استُهدفت شرطة الاتحاد الأوروبي المنتشرة في المنطقة كجزء من بعثة "إيوليكس" بقنبلة صوتية.



رام الله - دنيا الوطننقلت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، الأربعاء، تحذيرًا من أنّ الوضع في كوسوفو "على حافة نزاع مسلّح"، وذلك في وقت يقيم الصرب حواجز داخل الإقليم الذي لا تعترف صربيا لاستقلاله، في تصعيد جديد للتوترات.وقالت برنابيتش، خلال مؤتمر صحافي مع منظمات غير حكومية صربية، إنه "يجب أن نبذل قصارى جهدنا، جميعاً، لمحاولة الحفاظ على السلام"، مضيفة: "نحن حقاً على حافة نزاع مسلّح بسبب الإجراءات الأحادية الجانب من قبل بريشتينا" عاصمة كوسوفو، وفق قناة (الميادين).وفي 10 كانون أول/ ديسمبر 2022، بدأ الصرب المحليون في الجزء الشمالي من كوسوفو في إقامة حواجز، احتجاجاً على اعتقال ديان بانتيك، ضابط شرطة سابق في كوسوفو، بشبهة "الإرهاب".وأفادت شرطة كوسوفو ووسائل إعلام محلية، في 11 كانون الأوّل/ ديسمبر، بوقوع انفجارات وإطلاق نار وإقامة حواجز على الطرق ليلاً شمالي البلاد، ما تسبب بإصابة بعض الأشخاص.