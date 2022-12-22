خلال زيارته واشنطن.. هذا ما طلبه زيلنسكي من بايدن

رام الله - دنيا الوطننأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بـ "زيارة تاريخية" لواشنطن هي الأولى له منذ بدء العملية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أنّ كييف "لن تكون أبداً وحدها".وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي، إنّ "قتال أوكرانيا جزء من شيء أكبر بكثير"، متعهّداً أن تستمرّ الولايات المتّحدة في تقديم الدعم لأوكرانيا ضدّ ما سماه "العدوان الروسي (…) طالما تطلّب الأمر ذلك".وأشار إلى أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ليست لديه نية لوقف هذه الحرب الوحشية" ضد أوكرانيا، واصفاً ما يفعله بوتين بأنّه "مروّع".وتابع بايدن مخاطباً الرئيس الأوكراني: "إنّك منفتح على السعي لتحقيق سلام عادل، لكن بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب الوحشية"، وفق ما نقلته قناة (الميادين).وكشف عن عزمه التوقيع على قانون يوفر 45 مليار دولار لأوكرانيا، لافتاً إلى أنّ منظومة "باتريوت" ستكون أساسية في المساعدة الأميركية لأوكرانيا.واعتبر بايدن أنّ "روسيا تستخدم الشتاء كسلاح وتجمد الناس وتعزلهم عن بعضهم البعض"، موضحاً أنّ الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء لمساعدة أوكرانيا على إجراء إصلاحات مهمة لأنظمة الطاقة الأوكرانية.في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّه يؤمن "أن هناك دعماً لأوكرانيا من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة"، معرباً عن تطلعه لعقد لقاءات مثمرة مع أعضاء الكونغرس.وأكد أنّ "التوصّل إلى سلام عادل ينهي الحرب لا يعني بأي شكل من الأشكال المساومة على وحدة أراضي أوكرانيا، ويعني أيضاً التعويض عن كل الأضرار التي سببها العدوان الروسي".وتابع: "أنا متأكد أن الكونغرس سيوافق على حزمة المساعدات والبالغة 45 مليار دولار، وأنّ القيادة الأميركية ستساعدنا على الحفاظ على استقلالنا".وبعد لقاء البيت الأبيض، ألقى زيلينسكي كلمة أمام أعضاء الكونغرس، وقال أمامهم: "سنقوم بكل ما في وسعنا من أجل تحقيق النصر على روسيا".وخاطبهم قائلاً: "دعمكم بالغ الأهمية، وبإمكانكم تسريع نصرنا في الحرب عن طريق تسريع وتيرة مساعداتكم لنا".