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العراق: قتلى وجرحى من الجيش بانفجار عبوة

العراق: قتلى وجرحى من الجيش بانفجار عبوة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ثلاثة جنود عراقيين وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك شمال البلاد، أمس الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل أودى بحياة 12 من عناصر الشرطة الاتحادية.

وذكرت وكالة (بغداد اليوم)، نقلاً عن مصدر أمني، أنّ "عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش ضمن منطقة الزاب الأسفل قرب قضاء الحويجة في محافظة كركوك".

وأوضح المصدر أنّ "العبوة أسفرت عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين بجروح"، وفق ما نقلته قناة (الميادين). 

ويوم الأحد الماضي، قُتل عدد من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم استهدف آلية تقلّهم في محافظة كركوك شمال العراق.

وفي السياق نفسه، تحدثت مصادر الميادين في العراق، يوم الأحد، عن هجومٍ في قرية البو بالي، بدأ باستهداف مركبة يستقلّها عدد من أبناء القرية، مشيرةً إلى أنّه مع تجمع الأهالي لنقل المصابين تعرضوا إلى وابل من نيران "داعش"، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلنت بغداد النصر على "داعش" باستعادة الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا في مناطق واسعة تشن هجمات دموية من حين إلى آخر.

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