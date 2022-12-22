تشيلي تُقرر فتح سفارة لها في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك، أمس الأربعاء، أنّ بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سفارة، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ميلادي مع أبناء الجالية الفلسطينية في سانتياغو.وقال بوريك إنّ "أحد القرارات التي اتّخذتها الحكومة، ولم تعلنه على الملأ بعد، هو أنّها سترفع مستوى تمثيل البلاد الرسمي في فلسطين، من قائم بالأعمال حالياً إلى سفارة"، مشيراً إلى أنّ ذلك سيتم في عهد الحكومة الحالية.وخلال كلمته، شدّد بوريك على أنّ الفلسطينيين "شعب موجود ويقاوم وله تاريخ"، وفق ما نقلته قناة (الميادين).وكان الرئيس التشيلي رفض، في وقتٍ سابق، قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي جيل أرتزيلي، بسبب "الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، قبل أن يعلن قبولها في وقتٍ لاحق.ولتشيلي حالياً مكتب تمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلّة، تمّ افتتاحه في نيسان/ أبريل 1998. أمّا فلسطين فلديها سفارة في سانتياغو. وفي عام 2011، اعترفت تشيلي بفلسطين كدولة، ثم أيّدت انضمامها إلى (يونيسكو).