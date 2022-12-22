جيش الاحتلال يكشف طبيعة ما جرى بشأن الحدث الأمني



ووفق المتحدث باسم الجيش، فإنه الليلة تم إجراء عملية صيانة مخطط لها على نظام الاتصال في الجيش الإسرائيلي، حيث حدث عطل خلالها ونتيجة لذلك تم إرسال رسالة خطأ، ولم يتم استدعاء أي من جنود الاحتياط للحضور إلى الخدمة.



وشدد أنه تم بالفعل التعامل مع المشكلة أثناء الليل، ويجري التحقيق في أسبابها.



وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت بأن آلاف الإسرائيليين الذين يخدمون في الاحتياط تلقوا الليلة، مكالمة هاتفية من نظام الاتصال الآلي والتي بموجبها يجب أن يتوجهوا للوحدات القتالية لحدث طارئ أو للتدريب.



وأوضحت القناة أنه، تم فصل الهاتف بعد الرد مما ترك الكثيرين في حالة من القلق والارتباك.



كما وذكرت القناة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقوم بالتحقق مما إذا كان ذلك خطأ تقنيًا أو خطأ بشريًا أو هجومًا إلكترونيًا".







رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سبب وصول رسائل لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال تطالب باستداعهم إلى الخدمة.