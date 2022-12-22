نتنياهو يبلّغ الرئيس الإسرائيلي تمكّنه من تشكيل الحكومة

رام الله - دنيا الوطنأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، الرئيس يتسحاق هرتسوغ قراره بتمكّنه من تشكيل حكومته السادسة.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن نتنياهو فعل ذلك في الساعة الماضية قبل انتهاء التفويض الذي منحه له هرتسوغ قبل 38 يومًا، وبعد مناقشات مطولة حتى اللحظة الأخيرة مع (يهدوت هتوراة وعوتسما يهوديت) حول الاتفاقات الائتلافية.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت عن سبب تأخر إعلان بنيامين نتنياهو عن تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، باعتبار أن هذا اليوم هو الأخير من مهلة الـ 10 أيام التي منحه إياها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.وبحسب تقارير صحافية فإن سبب التأخير في اتصال نتنياهو بالرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، ليخطره رسميا بأنه تمكن من تشكيل الحكومة، هو أن بعض شركائه تفاجؤوا من الصيغة النهائية للاتفاقات الائتلافية.وأشارت إلى أن بعض الأحزاب التي ستكون جزءا من حكومة نتنياهو الجديدة، طالبت بإجراء تعديلات على صيغة الاتفاق الائتلافي مع الليكود.