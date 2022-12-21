كشف تفاصيل وصول زيلينسكي لواشنطن وكيف سيعود منها آمنا

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن دور واشنطن بتأمين زيارة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن وعودته منها، مبيناً أن طائرة عسكرية أمريكية أقلته من بولندا.وقال كيربي في لقاء مع شبكة " CNN"، إن نقل زيلينسكي من بولندا، تم بعد وصوله إلى هناك بواسطة القطار برفقة السفيرة الأمريكية في كييف بريدجيت برينك.وأضاف: "لأسباب معروفة، لن أخوض في الكثير من التفاصيل حول الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لإحضار الرئيس إلى هنا. ومن الجلي أنه مدرك للمخاطر التي ينطوي عليها سفره داخل وخارج حدود بلده".وأردف قائلا: "نعمل بالتعاون مع جهاز الرئيس للتأكد من أنه يستطيع القيام بالرحلة بصورة آمنة إلى ومن الولايات المتحدة".