بالصور: تفاصيل لقاء عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين مع البابا فرنسيس بالفاتيكان









بدورها قالت ليئا غولدين والدة الضابط الإسرائيلي هدار الأسير في غزة، إنني: "جئت لأطلب منك، أيها البابا، أن تجعل صوتنا مسموعا للجميع، وتؤثر على جميع القادة الدينيين المسيحيين والمسلمين لإعادة ابني من غزة".









وأفاد الموقع بأن: "البابا أعرب عن تضامنه معهم، ووعد بالعمل مع الحكومات والزعماء الدينيين من أجل إعادة الأسرى من غزة".بدورها قالت ليئا غولدين والدة الضابط الإسرائيلي هدار الأسير في غزة، إنني: "جئت لأطلب منك، أيها البابا، أن تجعل صوتنا مسموعا للجميع، وتؤثر على جميع القادة الدينيين المسيحيين والمسلمين لإعادة ابني من غزة".

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل لقاء عائلات الجنود الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة مع البابا فرنسيس في الفاتيكان خلال زيارة لروما.وبحسب ما نقله موقع (واللا) الإسرائيلي فإن: "عائلات الجنود الأسرى لدى حماس في قطاع غزة "غولدين وشاؤول ومنغستو والسيد"، التقوا صباح اليوم مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، خلال زيارة لروما بمبادرة من وزارة الخارجية ووزارة الجيش، في إطار جهود رفع الوعي الدولي بقضية الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حماس".