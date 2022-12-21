تفاصيل لقاء وزيري خارجية السعودية وإيران





رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن لقاء جمعه بنظير السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد 2" في الأردن.ونشر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن "وزير الخارجية السعودي أكد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إيران".وجاء ذلك خلال قمة (بغداد 2) في الأردن، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده حضر المؤتمر لتؤكد دعمها للعراق.ووفق ما نشره موقع (سبوتنيك) بالعربي، كان عبد اللهيان قد قال على هامش منتدى طهران الثالث للحوار، إن بلاده مستعدة للعودة لطاولة المفاوضات مع السعودية، مؤكدًا أن إيران مستعدة لاستئناف العلاقات وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك.وأشار الوزير إلى أنه على الجانب السعودي "تحديد كيفية اتباع نهج (بَنّاء) تجاه إيران"، مضيفًا إلى أن "المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أعلن في أيلول / سبتمبر، أن "إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين".ووفقًا لوزير الخارجية العراقي، فقد "توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن (نقاط كثيرة)، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة".وعُقدت خمس جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.