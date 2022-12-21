أمريكا: مصرع شخصان إثر زلزال ضرب كاليفورنيا

لقي شخصان مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر زلزال ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب شبكة (سي إن إن) الأمريكية.





وقالت الشبكة "قتل شخصان وأُصيب 11 في زلزال بشمال كاليفورنيا"، مشيرةً إلى أن "التيار الكهربائي انقطع عن نحو 70 ألف شخص نتيجة الزلزال".





وبحسب ما أعلنه موقع (سبوتنيك) بالعربي، يذكر بأن الزلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل شمال كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء.





ووفق لهيئة المسح الجيولوجي الأميركي، وقع الزلزال في الساعة 10.34 بالتوقيت العالمي على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.

رام الله - دنيا الوطن