البيرو تعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة

رام الله - دنيا الوطنقرّب البرلمان البيروفي موعد الانتخابات الرئاسية إلى نيسان/أبريل 2024، أملاً في وضع حد للاضطرابات التي أثارها عزل الرئيس بيدرو كاستيو الذي بات مصيره وقوداً لأزمة دبلوماسية مع المكسيك.وقرر البرلمان البيروفي، في تصويت أمس الثلاثاء، تقديم موعد الانتخابات العامّة من 2026 إلى نيسان/ أبريل 2024، وأقر أعضاء الكونغرس في جلسة عامة الاقتراح بغالبية 93 صوتاً، في حين كان يحتاج إلى 87 صوتاً فقط. وقد عارضه 30 برلمانياً، فيما امتنع واحد عن التصويت، وفق قناة (الميادين).ونص القرار أيضاً على أنّ الرئيسة الحالية دينا بولوارتي ستتخلى عن منصبها في تموز/ يوليو 2024 لمصلحة الفائز في الانتخابات الرئاسية، إلا أنّ رئيس الكونغرس خوسيه وليامس أوضح في ختام الجلسة أنّه يجب التصديق على هذا التعديل في عملية تصويت جديدة في الأشهر المقبلة ليكون نافذاً.وكان الرئيس المعزول قد حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية، لكنّ الشرطة أوقفته بتهمة التمرد، قبل أن تأمر المحكمة العُليا بإبقائه رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.