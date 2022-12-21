الدبيبة يرحب بقرار أمريكا عدم فتح اتفاقية "لوكربي"

رام الله - دنيا الوطنرحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة عدم فتح الاتفاقية المبرمة عام 2008 مع طرابلس والتي تم بموجبها تسوية قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية قبل 34 عام والمعروفة بـ"قضية لوكربي".وفي تغريدة على حسابه بـ (تويتر)، قال الدبيبة "أرحب بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول".وأضاف: "ذلك ما أكدته سابقا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة"، وفق وكالة (الأناضول).وأعلنت الولايات المتحدة في بيان نشرته سفارتها بليبيا في وقت متأخر الثلاثاء عبر صفحتها على فيسبوك، أنها "لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة عام 2008 مع طرابلس والتي تم بموجبها تسوية قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية قبل 34 عام والمعروفة بـ "قضية لوكربي".