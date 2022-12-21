دولي

زيلنسكي يزور واشنطن وبوتين يعقد اجتماعًا لقيادة جيشه

زيلنسكي يزور واشنطن وبوتين يعقد اجتماعًا لقيادة جيشه
لقاء يجمع رؤوساء روسيا وأوكرانيا وفرنسا
رام الله - دنيا الوطن
ينوي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زيارة واشنطن، يوم الأربعاء، لحضور لقاء محتمل مع جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس، في أول رحلة له إلى الخارج منذ العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، في إفادة صحفية عبر الهاتف، إنّ "هذه الزيارة ستؤكد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أوكرانيا، وقد بحث الرئيسان هذه الزيارة خلال حديثهما هاتفياً في 11 من كانون الأول/ ديسمبر".

وأوضح المسؤول أنّ "استضافة الرئيس زيلينسكي في البيت الأبيض ستنطوي على جلسة مطوّلة مع الرئيس بايدن، ولقاء فريق الأمن القومي للرئيس بايدن والوزراء، ومؤتمر صحفي مشترك"، وفق قناة (الميادين). 

وبحسب المسؤول الأميركي، ستتاح للرئيس بايدن الفرصة مع الرئيس زيلينسكي لإجراء "مباحثات إستراتيجية معمّقة" إزاء القدرات والتدريب الذي ستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها تقديمه لأوكرانيا، وكذلك بشأن العقوبات وضوابط التصدير التي فرضتها واشنطن على الاقتصاد الروسي.

وكشف المسؤول أنّ بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة مهمة لأوكرانيا تبلغ نحو 2 مليار دولار، وستشمل بطارية صواريخ "باتريوت".

إضافةً إلى ذلك، ستقوم  الولايات المتحدة بتدريب القوات الأوكرانية على كيفية تشغيل بطارية صاروخ "باتريوت" في دولة ثالثة، وفق المسؤول.

وأضاف أنّ الفرصة ستتاح للعمل لتمرير حزمة كبيرة من التمويل الإضافي لأوكرانيا لعام 2023، متوقعاً حزمة بدعم من الحزبين تبلغ أكثر من 40 مليار دولار.

وتستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، إذ بلغت قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لكييف أكثر من 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة، بحسب بيانات البنتاغون. 

على صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصدر "إعلاناً مهماً" في اجتماع وزارة الدفاع.

وأوضح الكرملين، في بيان، أنّ الرئيس بوتين سيعقد اجتماعاً موسعاً لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، وسيتم تحديد مهمات الجيش للعام المقبل وعرض نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2022، مشيراً إلى أنّ الاجتماع سيضم كبار القادة العسكريين.

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