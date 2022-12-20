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كم ستبلغ إيرادات قناة السويس مع العام المالي الجديد؟

كم ستبلغ إيرادات قناة السويس مع العام المالي الجديد؟
قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
توقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى ثماني مليارات دولار في العام المالي 2022/2023.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام، وتنتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي.

وحققت قناة السويس إيرادات قدرها سبع مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 21 بالمئة عن العام المالي الأسبق، وفق وكالة (الأناضول). 

وقال ربيع في بيان، الإثنين، إن الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة، بنسبة زيادة 15 بالمئة، مقارنة بـ21 ألفا و700 سفينة العام الماضي.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن قدرة القناة على مواجهة أزمات التي كادت أن تعصف بها، ومن بينها أزمة فيروس كورونا في 2020، والتي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانئ العالمية.

وأوضح أن أزمة جنوح السفينة "إيفر جيفين" والتي نجحت قناة السويس في تسييرها خلال ستة أيام، وسط توقعات عالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن ثمانية شهور.

وافتتحت مصر "قناة السويس الجديدة" التي تكلفت 8 مليارات دولار في آب/ أغسطس 2015، في إطار خطط لإنعاش اقتصاد البلاد واستعادة مكانة مصر كمركز مهم لحركة التجارة.

وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

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