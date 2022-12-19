اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيدين الشقيقين محمد ومهند مطير بمخيم قلنديا

رام الله - دنيا الوطنقدّم رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الإثنين، واجب العزاء لذوي الشهيدين الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير في مخيم قلنديا، اللذين استشهدا بعد أن دعسهما مستوطن خلال توقف مركبتهما على جانب الطريق قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، أمس الأول.وقال رئيس الوزراء: "من مخيم التضحيات، مخيم قلنديا، نعزي أنفسنا وشعبنا وأسرة الشهيدين محمد ومهند اللذين ارتقيا في جريمة مروعة ارتكبها مستوطن إرهابي".وندد رئيس الوزراء بالجريمة النكراء التي تشكل استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، ضمن مشاهد الإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب جنود الاحتلال والمستوطنين.وأضاف: "نحن نقول لذوي الشهداء أننا سنبقى على العهد، عهد فلسطين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحرية الأسرى والعودة، وستبقى بوصلة النضال الفلسطيني تؤشر للقدس عاصمة دولتنا".وتمنّى رئيس الوزراء من الله العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.