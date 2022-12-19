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دولي

إيلون ماسك يستقيل من رئاسة "تويتر"

إيلون ماسك يستقيل من رئاسة "تويتر"
إيلون ماسك
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التنفيذي ومالك منصة "تويتر" إيلون ماسك الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة الشركة بعد استفتاء أطلقه أمس حول بقائه منصبه، بحسب موقع قناة العربية.

وكان الملياردير الأميركي قد فاجأ متابعيه بعدما أطلق استطلاعاً للرأي حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة "تويتر"، حيث صوت أكثر من 10 ملايين شخص بنعم على تنحيه.

وتعرض المدير التنفيذي لشركة تسلا والمالك الجديد لشركة "تويتر" إلى عدة انتقادات منذ استحواذه على المنصة.

وأثار تعليق "تويتر" غير المسبوق لحسابات خمسة صحافيين على الأقل بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود إيلون ماسك مالك الموقع رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحافية في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة الماضي.

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