تونس: الإعلان عن النتائج النهائية لنسبة الانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، نسبة الإقبال الرسمية على التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد.وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، إن مليونا و25 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، أي بنسبة 11.22%.وأكد أن 34% من الناخبين نساء، و66% من الرجال، مضيفا أن أغلب المقبلين على مراكز الاقتراع كانوا من الكهول والمسنين.ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب لاختيار 161 نائبا.وتنافس على مقاعد البرلمان 1058 مرشحا، بينهم 120 امرأة فقط.يشار إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى التي تشهدها البلاد منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021.