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مظاهرة مناهضة للاتفاق بين العسكر والمدنيين في السودان

مظاهرة مناهضة للاتفاق بين العسكر والمدنيين في السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيّل للدموع لتفريق مظاهرة خرجت احتجاجا على "الاتفاق الإطاري" بين الجيش والمدنيين، تزامنا مع ذكرى الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وتظاهر آلاف النشطاء المؤيدين للديموقراطية في العاصمة السودانية رفضا لاتفاق وقعه قادة عسكريون ومدنيون في الخامس من الشهر الجاري، ووصفه منتقدون بأنه غامض.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وكالة "فرانس برس" حديث إحدى المشاركات في المظاهرة: "لن نقبل بأي شيء غير حكومة مدنية".

وذكرت الوكالة أن "القوات الأمنية أطلقت في وقت لاحق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين". الذين لوّحوا بالأعلام السودانية، وحملوا ملصقات عليها صور قتلى التظاهرات المناهضة للانقلاب منذ أكتوبر 2021.

وتزامنت المظاهرة مع الذكرى الرابعة لاندلاع احتجاجات حاشدة استمرت أشهرا وأطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

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