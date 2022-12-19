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دولي

مدفيديف يعلق على أخبار متداولة حول مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

مدفيديف يعلق على أخبار متداولة حول مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
مدفيديف
رام الله - دنيا الوطن
وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف تصريحات السياسيين البريطانيين بأن قرار الدخول في مفاوضات مع روسيا يعود لأوكرانيا، بأنها تصريحات "كاذبة ووقحة".

وأعاد مدفيديف إلى الأذهان تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه "لا يمكن أن تكون هناك أي مفاوضات قبل أن تسحب روسيا قواتها من أراضي أوكرانيا".

وأضاف أن "هذا يأتي في الوقت الذي يتحدث فيه الأنجلوسكسونيون في كل مكان مناسب وغير مناسب حول أن الأوكرانيين سيقررون بأنفسهم هل سيجرون مفاوضات معنا أم لا".

وأردف: "وبالتالي هذا كذب ونفاق ووقاحة لا حدود لها".

يذكر أن موسكو أكدت مرارا انفتاحها على المفاوضات مع أوكرانيا، لكنها أشارت إلى أن التفاوض مستحيل في ظل الموقف الراهن للسلطات الأوكرانية.

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