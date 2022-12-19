الخليل: غنيم يؤكد ضرورة وقف التعديات على خطوط المياه

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أهمية العمل بشكل جدي لوقف التعديات والسرقات على خطوط المياه وضمان محاسبة من يلحق الضرر بهذا المرفق.جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الإثنين، محافظة الخليل للاطلاع على احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي وتفقد العمل في المشاريع الجاري تنفيذها لتحسين مستوى خدمات المياه.والتقى غنيم محافظ الخليل جبرين البكري الذي أكد أهمية البرامج الداعمة للمحافظة في مختلف المجالات ولا سيما قطاع المياه الركيزة الأساسية، مشيرا إلى الخطط التطويرية التي تعمل عليها المحافظة لتحسين الخدمات المزودة، والتي باتت ملموسة لدى المواطن.كما التقى غنيم، رئيس بلدية الخليل في مقر إسعاد الطفولة، الذي تحدث عن التحديات التي تواجهها البلدية وأهمية تحسين مستوى خدمة المياه بهدف التغلب على المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق، خاصة في فصل الصيف وازدياد الطلب على المياه، من خلال العمل على تأهيل الشبكات والتقليل من نسبة الفاقد العالية التي تجاوزت 40% وزيادة الكميات المزودة للمواطنين، إضافة إلى العمل المشترك من الأطراف المختلفة لحل مشكلة مخلفات الربو من المحاجر وفق دراسات سلطة المياه، لضمان تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بكفاءة عالية.وأوضح غنيم أن سلطة المياه أولت المحافظة خصوصية لما تعانيه من شح المياه، وأفردت لها مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة الرامية إلى تحسين الوضع المائي وإيصال الخدمة لجميع التجمعات، ومتابعتها الحثيثة لضمان تنفيذ مشاريع تلبي الاحتياجات الفعلية على صعيد المياه والصرف الصحي.وأشار إلى خطة سلطة المياه لإنشاء مرافق مياه وفق القانون، والخطة التطويرية التي ستخدم البلديات ومزودي الخدمات والمواطن على حد سواء، موضحا أن ذلك يتطلب وجود خطوات عمل واضحة في الجوانب المالية والادارية والقانونية لضمان وجود مرفق قادر على الاستدامة.وشدد على أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين سلطة المياه وبلدية الخليل لمتابعة إنجاز خطة متكاملة للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي من الناحية المؤسساتية والبنية التحتية.كما زار غنيم بلدية حلحول للاطلاع على الوضع المائي فيها والاحتياجات التي رصدتها البلدية في مجالي المياه والصرف الصحي، واستمع إلى مجموعة من الاحتياجات تتعلق بتأهيل شبكات المياه لتصل للمناطق ذات التوسع العمراني والبعيدة عن مركز المدينة، والحاجة لتحديث دراسة الصرف الصحي لتتلاءم مع التوسع العمراني والزيادة السكانية، مؤكدا أهمية وضع البلدية لخطط تتواءم والاحتياجات الفعلية والمستقبلية للبلدة.