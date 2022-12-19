شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: ترتيبات عاجلة من الصليب الأحمر لزيارة والدة الأسير أبو حميد له بالمشفى

هيئة الأسرى: ترتيبات عاجلة من الصليب الأحمر لزيارة والدة الأسير أبو حميد له بالمشفى
ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بأن ترتيبات عاجلة يجريها الصليب الأحمر الدولي لزيارة والدة الأسير ناصر أبو حميد وأشقائه له في مستشفى "أساف هروفيه".

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن حالة الأسير المريض بالسرطان أبو حميد حرجة جدا، وأن الغيبوبة التي دخل بها مقلقة.

وكان الأسير أبو حميد دخل في غيبوبة ظهر اليوم، وقد جرى نقله من سجن "عيادة الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ.

أخبار ذات صلة

فلسطين تشارك في اجتماع حول التنوع البيولوجي بكندا

فلسطين تشارك في اجتماع حول التنوع البيولوجي بكندا

الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن اشتية من نابلس

الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن اشتية من نابلس

الخليل: غنيم يؤكد ضرورة وقف التعديات على خطوط المياه

الخليل: غنيم يؤكد ضرورة وقف التعديات على خطوط المياه

&#34;القوى الوطنية&#34; تؤكد أهمية توسيع الفعاليات المساندة للأسرى

"القوى الوطنية" تؤكد أهمية توسيع الفعاليات المساندة للأسرى

الخارجية: شعبنا يتمسك باستقلاله حسب الشرعية الدولية وليس وفق الحكومات الإسرائيلية

الخارجية: شعبنا يتمسك باستقلاله حسب الشرعية الدولية وليس وفق الحكومات الإسرائيلية

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الأسيران أبو جزر وصالح يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

"هيئة الأسرى": الأسيران أبو جزر وصالح يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الأحمد يستقبل وفداً من المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

الأحمد يستقبل وفداً من المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

نقابة التمريض تعلن الإضراب في المشفى الحكومي والرعاية الأولية في أريحا

نقابة التمريض تعلن الإضراب في المشفى الحكومي والرعاية الأولية في أريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في اجتماع حول التنوع البيولوجي بكندا

فلسطين تشارك في اجتماع حول التنوع البيولوجي بكندا

الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن اشتية من نابلس

الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن اشتية من نابلس

الخليل: غنيم يؤكد ضرورة وقف التعديات على خطوط المياه

الخليل: غنيم يؤكد ضرورة وقف التعديات على خطوط المياه

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الأسيران أبو جزر وصالح يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

"هيئة الأسرى": الأسيران أبو جزر وصالح يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الأحمد يستقبل وفداً من المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

الأحمد يستقبل وفداً من المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

نقابيون يطالبون بضرورة تفعيل دور الهيئات العامة للنقابات العمالية

نقابيون يطالبون بضرورة تفعيل دور الهيئات العامة للنقابات العمالية

غنام تسلم &#34;بيوت الأجداد&#34; وجمعيات خيرية آلاف لترات الوقود حماية لنزلائها من برد الشتاء

غنام تسلم "بيوت الأجداد" وجمعيات خيرية آلاف لترات الوقود حماية لنزلائها من برد الشتاء

رئيس جودة البيئة تلتقي عدداً من وزراء البيئة بمؤتمر الأمم المتحدة 15 بكندا

رئيس جودة البيئة تلتقي عدداً من وزراء البيئة بمؤتمر الأمم المتحدة 15 بكندا

منوعات

فنانون يشاركون صورهم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي

فنانون يشاركون صورهم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي

بالفيديو: ماذا ردّ الممثل معتصم النهار على منتقدي (صالون زهرة 2)

بالفيديو: ماذا ردّ الممثل معتصم النهار على منتقدي (صالون زهرة 2)

شيرين عبد الوهاب تفجّر مفاجآت لجمهورها بالتعاون مع حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تفجّر مفاجآت لجمهورها بالتعاون مع حسام حبيب

بالفيديو: لهذا السبب.. الإعلامية مفيدة شيحة تشن هجوماً على نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

بالفيديو: لهذا السبب.. الإعلامية مفيدة شيحة تشن هجوماً على نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

بعد الهزيمة.. إليسا تعلن دعمها للمنتخب الفرنسي وتُثني على أداء اللاعب مبابي

بعد الهزيمة.. إليسا تعلن دعمها للمنتخب الفرنسي وتُثني على أداء اللاعب مبابي

الفنان محمد حماقي يعلن قرارًا مفاجئ بعد حصول الأرجنتين على كأس العالم

الفنان محمد حماقي يعلن قرارًا مفاجئ بعد حصول الأرجنتين على كأس العالم

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34; يدين الحكم بإعدام 16 شخصًا من قبل جماعة الحوثي

"الأورومتوسطي" يدين الحكم بإعدام 16 شخصًا من قبل جماعة الحوثي

الأردن: مقتل ثلاثة رجال أمن والمشتبه به في مقتل العقيد &#34;الدلابيج&#34;

الأردن: مقتل ثلاثة رجال أمن والمشتبه به في مقتل العقيد "الدلابيج"

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

"التعاون الإسلامي" تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر