هيئة الأسرى: ترتيبات عاجلة من الصليب الأحمر لزيارة والدة الأسير أبو حميد له بالمشفى

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بأن ترتيبات عاجلة يجريها الصليب الأحمر الدولي لزيارة والدة الأسير ناصر أبو حميد وأشقائه له في مستشفى "أساف هروفيه".وقالت الهيئة، في بيان لها، إن حالة الأسير المريض بالسرطان أبو حميد حرجة جدا، وأن الغيبوبة التي دخل بها مقلقة.وكان الأسير أبو حميد دخل في غيبوبة ظهر اليوم، وقد جرى نقله من سجن "عيادة الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ.