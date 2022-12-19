"هيئة الأسرى": الأسيران أبو جزر وصالح يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في غزة بأن الأسير احمد جمعة سرحان أبو جزر من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة دخل اليوم عامه الـ 20 والأخير في سجون الاحتلال.وأوضح مدير عام الهيئة بغزة حسن قنيطة بانه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الأسير أبو جزر في شهر أغسطس الماضي بعد أن أمضى مدة حكمه الأصلي وهو 18 و 8 شهور لكن سلطات الاحتلال أجلت الإفراج عنه وأضافت 6 شهور إلى حكمه السابق بدعوى الاعتداء على احد السجانين.وأضاف قنيطة بأن الأسير أبو جزر اعتقل بتاريخ 19/12/2003 وحكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة و8 شهور بتهمة الانتماء الي تنظيم فلسطيني ومقاومة الاحتلال لافتا الي انه أعزب ومن مواليد عام 1985.كما أفاد قنيطة بأن الأسير رمزي عبد الرحمن جبر صالح من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة ينهي اليوم عامه ال 17 ويدخل عامه ال 18 والأخير في سجون الاحتلال.ولفت بأن الاسير صالح اعتقل من قبل سلطات الاحتلال بتاريخ 2005/12/19 وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال وهو اعزب ومن مواليد عام 1983.